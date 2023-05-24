Баринов — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Я очень рад такому событию»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я очень рад такому событию, — цитирует пресс-служба клуба Баринова. — В моей карьере это уже не первое переподписание с «Локомотивом». Благодарен клубу, руководству за доверие. Постараюсь все свои навыки показать на футбольном поле. Хочу сказать большое спасибо Вадиму Шпиневу, который помогал мне во всем. Как говорится, я снова дома, и с «Локомотивом» еще на три года».

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах.