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Сегодня, 13:17

Баринов рассказал, как чуть не подрался с Тикнизяном

Наир Тикнизян и Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что недавно чуть не подрался со своим одноклубником — защитником Наиром Тикнизяном.

— Тарасов рассказывал, что однажды на тренировке подрался с Хенти. Еще похожие драки на твоей памяти были?

— Я видел много драк. Самая жесткая — Михалик против Пейчиновича. Серьезно рубились ребята. Причем я даже не помню, из-за чего.

— А ты с кем-то из партнеров хоть раз дрался?

— Не так давно сцепились с Наиром Тикнизяном. Произошло недопонимание, полезли друг на друга, но нас успели растащить. Через минуту мы уже пожали друг другу руки, — заявил Баринов Sport24.

27-летний Баринов играет за основной состав «Локомотива» с 2015 года — на его счету 215 матчей за железнодорожников.

Источник: Sport24
Дмитрий Баринов
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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