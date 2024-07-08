Баринов: «Если «Локомотив» и меня устроит предложение «Алавеса», собираю чемодан»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как идут переговоры железнодорожников с «Алавесом».

«По информации, которая у меня есть, испанцы в ближайшее время должны сделать предложение, которое устроит «Локомотив». Если у клубов все срастется — начнем общаться с «Алавесом» уже по моим личным условиям. Сколько испанцы должны предложить «Локомотиву»? Думаю, минимум 5-6 миллионов евро, такие деньги должны устроить москвичей. А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом» — большой вопрос. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив», собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию», — приводит слова Баринова Sport24.

По информации СМИ, зарплата полузащитника в «Локомотиве» составляет 1,8 миллиона евро в год. В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.

«Локомотив» в чемпионате России-2024 занял 4-е место. В летнее трансферное окно из клуба уже ушли Максим Глушенков (перешел в «Зенит»), Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.