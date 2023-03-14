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Баринов — о матче с «Краснодаром»: «Для нас каждая игра тяжелая»

Баринов рассказал об ожиданиях от матча с «Краснодаром»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящей игре с «Краснодаром» в чемпионате России.

— Как переключаться после таких игр как с «Акроном»? Впереди «Краснодар».

— Для нас каждый матч тяжелый. Наверное, две игры, которые были на выезде, были сложнее. Надеюсь, мы вам доказали, что мы хорошая команда.

— После матча в Грозном вас называли героями.

— Герои или не герои, будем смотреть, когда закончим чемпионат.

Матч 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» состоится 18 марта. Начало — в 19.30.

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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