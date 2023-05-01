Баринов заявил, что Дзюба внес особое настроение в «Локомотив»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов ответил на вопрос, будет ли «Локомотив» в следующем сезоне в верхней части таблицы.

«Трудно сказать. Смотря, что придет в голову начальству. Руководство «Локомотива» всегда убирает тех, кто начинает выигрывать. Не знаю, может новое руководство другое. Как можно было увольнять Семина, когда при нем «Локомотив» всегда был в зоне Лиги чемпионов? Как это можно было сделать? Но сделали же. Я уже боюсь сглазить. Сейчас команда набрала ход, а дальше скажут, что нам это не надо. Если говорить о следующем сезоне, то надо смотреть, кто останется, насколько хватит Дзюбы. Артем внес особое настроение и сплотил команду», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. Дзюба перешел в команду в феврале 2023 года и забил 8 голов в 10 матчах за железнодорожников.