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Сегодня, 12:21

Баринов заявил, что Дзюба внес особое настроение в «Локомотив»

Алина Савинова
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов ответил на вопрос, будет ли «Локомотив» в следующем сезоне в верхней части таблицы.

«Трудно сказать. Смотря, что придет в голову начальству. Руководство «Локомотива» всегда убирает тех, кто начинает выигрывать. Не знаю, может новое руководство другое. Как можно было увольнять Семина, когда при нем «Локомотив» всегда был в зоне Лиги чемпионов? Как это можно было сделать? Но сделали же. Я уже боюсь сглазить. Сейчас команда набрала ход, а дальше скажут, что нам это не надо. Если говорить о следующем сезоне, то надо смотреть, кто останется, насколько хватит Дзюбы. Артем внес особое настроение и сплотил команду», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. Дзюба перешел в команду в феврале 2023 года и забил 8 голов в 10 матчах за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-barinov-dzyuba-vnes-osoboe-nastroenie-i-splotil-lokomotiv/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
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