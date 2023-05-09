Баринов считает, что «Локомотиву» будет не хватать Магкеева

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал травму полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева.

«Локомотив» сейчас довольно слаженно играет, и все на месте. Отсутствие Магкеева – это не очень хорошо. Он перспективный и талантливый игрок. Юрий Павлович Семин отмечал его и говорил, что из Станислава может вырасти хороший футболист. Травма для Магкеева это беда и для команды тоже. Важно, каким он вернется после травмы. В этом сезоне «Локомотив» выбрался, команде уже все равно, все играют в удовольствие, приятно смотреть. В следующем сезоне надо доказывать игрокам «Локомотива», что они не просто играют в футбол, но и за что-то борются. В этой ситуации Магкеева будет не хватать», – приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что у Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки. Он получил повреждение в матче против «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ.