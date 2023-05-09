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Сегодня, 22:27

Баринов считает, что «Локомотиву» будет не хватать Магкеева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал травму полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева.

«Локомотив» сейчас довольно слаженно играет, и все на месте. Отсутствие Магкеева – это не очень хорошо. Он перспективный и талантливый игрок. Юрий Павлович Семин отмечал его и говорил, что из Станислава может вырасти хороший футболист. Травма для Магкеева это беда и для команды тоже. Важно, каким он вернется после травмы. В этом сезоне «Локомотив» выбрался, команде уже все равно, все играют в удовольствие, приятно смотреть. В следующем сезоне надо доказывать игрокам «Локомотива», что они не просто играют в футбол, но и за что-то борются. В этой ситуации Магкеева будет не хватать», – приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что у Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки. Он получил повреждение в матче против «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-barinov-lokomotivu-budet-ne-hvatat-magkeeva-v-sleduyushhem-sezone-on-talantlivy-j-igrok/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
Станислав Магкеев
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