Баринов сделает операцию на пальце после завершения карьеры

Капитан и полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов сделает операцию на сломанном пальце только после завершения карьеры.

«Может быть, когда на пенсию уйду, сделаю операцию, — сказал Баринов. — Мне не мешает, то есть все нормально. Иногда бывают болевые ощущения, когда погода меняется. Сломана была кость, я не знаю, наверное, само заросло, больше никаких обследований не делал. Если и буду делать операцию, то, наверное, после завершения карьеры», — приводит слова Баринова ТАСС.

Баринов получил перелом 16 апреля в выездном матче РПЛ против «Оренбурга» (4:1). Он проводил матчи прошлого сезона со специальным бинтом. Позже агент футболиста Павел Банатин заявил, что игрок летом не делал операцию на пальце руки.

26-летний россиянин в сезоне-2022/23 сыграл 34 матча за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.