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18 мая, 17:09

Баринов заявил, что «Локомотиву» стоит продлить контракт с Дзюбой на два года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов заявил, что «Локомотиву» стоит продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой на два года.

«Пока Дзюба играет и забивает, почему бы не дать ему контракт на два года? Никто же не знает его возможностей. Не опасаюсь ли, что он потеряет мотивацию после нового контракта? Об этом надо владельцам клуба беспокоиться, что они потеряют деньги, а он потеряет мотивацию. Не знаю, но вообще Дзюба — тот футболист, у которого я не помню момента потери мотивации. У него были ссоры, конфликты с руководством, с тренерами, а потери мотивации не помню. Все зависит от мудрости руководства. Если Дзюба хочет играть, он будет играть. Он же не из Хорватии, Боснии или Сербии. Это югославы «славятся» тем, что теряют мотивацию, когда получат контракт. А Дзюба наш парень. Артем уже легенда нашего футбола, а чтобы стать легендой именно «Локомотива», я не знаю, что он должен сделать. Выиграть чемпионат или занять высокое место, став конкурентом таких команд, как «Зенит», «Локомотиву» не даст свое начальство», — приводит слова Баринова «Спорт День за Днем».

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barinov-poka-dzyuba-zabivaet-pochemu-by-lokomotivu-ne-dat-emu-kontrakt-na-dva-goda-
Артем Дзюба
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