Баринов заявил, что не близок к продлению контракта с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопросы о ходе переговоров с клубом по новому контракту. Действующее соглашение 29-летнего хавбека с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. — Вы близки к продлению контракта с «Локомотивом»? — Нет. Задавайте вопрос руководству. — Вас не устроило предложение, которое было сделано пару недель назад? — Меня не устроило, — цитирует Баринова «РБ Спорт». В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

zg Бешикташ ждет!Агентские будут!)Правда зп уменьшится,готов?! 20.10.2025

Алексей Переверзев Вангую переход в Зенит 20.10.2025

Алексей Переверзев Локомотив гнет свою линию - не переплачивать ветеранам, когда на подходе талантливая молодежь. И ведь имеют право. Полузащита и так хороша - Карпукас, Батраков, Годяев, Раков (в аренде). Раньше крутили пальцем у виска, когда спокойно отпускали Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова. А теперь понятно, что это стратегия. И уход Баринова в нее тоже впишется. Скорее всего, так и будет. Дмитрий найдет себе другую команду, а Локо продолжит наигрывать молодых 20.10.2025

Иван Л. Обращайтесь к в вонючкам, в смысле агентам, им не хватает за счет игрока, не клуб мало предлагает игроку. Сколько там агентские? Вот столько и не хватает, до... Близости. Сидят на шее и на ушах вурдалаки 20.10.2025