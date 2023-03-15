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Сегодня, 11:23

Баринов: «Не хочу говорить о Турции. Я игрок «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе в турецкий «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

«Слухи о переходе в «Бешикташ»? Не хочу говорить о Турции. Я игрок футбольного клуба «Локомотив», — сказал Баринов «СЭ».

«Бешикташ» этой зимой попытался приобрести Баринова, однако предложение не устроило «Локомотив». Отмечалось, что турецкий клуб предлагал за футболиста 5 миллионов евро.

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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