Барко доволен своим дебютом за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что думает о дебюте за московский клуб. В первом матче за команду он отметился голом.

«Теперь от меня будут постоянно ждать чудес? Ничего страшного (смеется). Я очень доволен, что все сложилось именно так. Рад, что удалось порадовать команду и болельщиков. Отблагодарить тренера за доверие», — цитирует Барко пресс-служба команды.

25-летний атакующий полузащитник Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта», подписав контракт до лета 2027 года. Хавбек провел два матча за красно-белых и забил один мяч.