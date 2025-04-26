Барко извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от ЦСКА

Сегодня, 22:01
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 26-го тура РПЛ.
— Какие эмоции от матча?
— Классическое дерби: много моментов, всегда играешь до первого гола, чья команда забьет первой — та и выигрывает. Естественно, мы все очень расстроены результатом.
— Как вам атмосфера?
— Благодарен болельщикам, извиняюсь, что не оправдали их ожидания, поскольку они заслуживали большего.
— На что был похож матч?
— Было очень похоже на дерби в Аргентине.
— Как можете объяснить низкую результативность Угальде весной?
— Думаю, что каждый игрок должен заниматься самокритикой. Сейчас такой момент сезона, когда не все получается, надо работать дальше.
— Реально ли еще побороться за чемпионство?
— Мы будем бороться до конца.
ЦСКА с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» опустился на четвертую строчку с 50 очками.