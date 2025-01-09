Барко общался с Солари, чтобы уговорить его перейти в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко разговаривал с вингером «Ривер Плейт» Пабло Солари, чтобы уговорить его перейти к красно-белым, сообщает Soy del Millo.

По информации издания, «Спартак» официально предложил аргентинской команде купить 23-летнего полузащитника за 6 миллионов долларов. Однако «Ривер Плейт» хочет получить на 4 миллиона больше за 60% прав на футболиста. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за игрока 8 миллионов долларов плюс 2 миллиона в виде бонусов.

Источник утверждает, что сам футболист готов покинуть «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2024 футболист принял участие в 42 матчах за «Ривер Плейт», забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.