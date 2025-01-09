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Сегодня, 20:55

Барко общался с Солари, чтобы уговорить его перейти в «Спартак»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко разговаривал с вингером «Ривер Плейт» Пабло Солари, чтобы уговорить его перейти к красно-белым, сообщает Soy del Millo.

По информации издания, «Спартак» официально предложил аргентинской команде купить 23-летнего полузащитника за 6 миллионов долларов. Однако «Ривер Плейт» хочет получить на 4 миллиона больше за 60% прав на футболиста. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за игрока 8 миллионов долларов плюс 2 миллиона в виде бонусов.

Источник утверждает, что сам футболист готов покинуть «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно.

Хесус Медина, Даниил Хлусевич, Родриго Саласар и&nbsp;Пабло Солари. Семеро — на выход, четверо — на вход. Какие задачи стоят перед новым спортивным директором «Спартака»?

В сезоне-2024 футболист принял участие в 42 матчах за «Ривер Плейт», забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
Эсекьель Барко
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