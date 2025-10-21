21 октября, 09:00
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об окончании дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
«Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждем его на скамейке», — сказал Барко «СЭ».
19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц в лиге и FONBET Кубке России после удаления в матче 8-го тура чемпионата с «Динамо».
Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.
В чемпионате России-2025/26 красно-белые набрали 19 очков в 12 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
welkom1111
Тут все такие шустрые на диванах!...Спросили бы у ЛЮБОГО из "гениев" мнение о действующем руководстве... И где были бы ваши языки?!...Именно там,в .....
21.10.2025
Clever77
Барко… некогда Великий клуб всё никак не решиться уволить Великого тренера , потому как не хочется платить Великую неустойку , благодаря дальновидности и профессионализма Великих управленцев и Великих манагеров. Шапито да и только :joy::joy::joy:
21.10.2025
Якин
Он комплекцию имел в виду
21.10.2025
Yury Burov
Не гоже Великому тренеру какой-то Спартак тренировать. Оно должен Барселону, Манчестер или Милан тренировать. Спартак Станковичу вообще не интересен, не его уровень....
21.10.2025
ANTI BOMG
в чем его великость, как тренера? цыганщина! он даже не знает, серб он или итальянец! позорник
21.10.2025
gan75
Да, великого тренера не хватает. Но причём тут Станкович?...
21.10.2025
DemolisherAjax
Думаю Станкович ненадолго вернулся :)
21.10.2025
руслан магомедов
Все эти баркиунгальдыумпярылитвины, как не спроси эту блудню вопят что даянка-хряк "ВЯЛЯКИЙ трунери игрок мирового класса. А, что же вы так играете что вашего гандилу хотят погнать из чмартага.?????????
21.10.2025
Jean4
Скоро этого великого домой отправят.
21.10.2025
Славомудр Приморский
6.0 за сарказм. Оказывается, Барко и на язык остёр )
21.10.2025
Степочкин
Так у вас и Зарема была великая. Чего ж удивляться?! И Глушаков у вас великий с единственным чемпионством, провожали аки Черенкова. Только Черенков прощальный матч с Пармой играл, на то время одной из лучших команд Европы, неоднократным обладателем евротрофеев. Это уже хреновая тенденция пошла в клубе подрисовывать "красивое" ... На начальных этапах и Тедеско был великим и Абаскаль , помнится всем рты затыкали что это новые Моуринью, а мы типа завидуем)). Федотова берите пока свободен, контракт только грамотно с ним составьте. Вариантов с русскими не много.
21.10.2025
azmiser
"Великому клубу" - великого тренера. По сеньке и шапка.
21.10.2025
инок
А кто подскажет, когда Станкович стал великим тренером?
21.10.2025
Георгий Спрыгин
Вы, только, не забывайте, что южноамериканцы такими эпитетами шпарят каждый день по любому поводу.
21.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Барко - мастер! Утритесь, "инсайдеры - говнометы"
21.10.2025
-философ-
Да уж...
21.10.2025
Александр Солодовников
Молодец не только хорошо прогнулся , а ещё и лизнул.....
21.10.2025