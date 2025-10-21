Барко — о возвращении Станковича после дисквалификации: «Великий тренер. Его не хватало»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об окончании дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждем его на скамейке», — сказал Барко «СЭ».

19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц в лиге и FONBET Кубке России после удаления в матче 8-го тура чемпионата с «Динамо».

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.

В чемпионате России-2025/26 красно-белые набрали 19 очков в 12 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.