21 октября, 09:00

Барко — о возвращении Станковича после дисквалификации: «Великий тренер. Его не хватало»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Эсекьель Барко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об окончании дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждем его на скамейке», — сказал Барко «СЭ».

19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц в лиге и FONBET Кубке России после удаления в матче 8-го тура чемпионата с «Динамо».

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После первого сезона с 47-летним сербским специалистом был продлен контракт до лета 2027 года.

В чемпионате России-2025/26 красно-белые набрали 19 очков в 12 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

18

  • welkom1111

    Тут все такие шустрые на диванах!...Спросили бы у ЛЮБОГО из "гениев" мнение о действующем руководстве... И где были бы ваши языки?!...Именно там,в .....

    21.10.2025

  • Clever77

    Барко… некогда Великий клуб всё никак не решиться уволить Великого тренера , потому как не хочется платить Великую неустойку , благодаря дальновидности и профессионализма Великих управленцев и Великих манагеров. Шапито да и только :joy::joy::joy:

    21.10.2025

  • Якин

    Он комплекцию имел в виду

    21.10.2025

  • Yury Burov

    Не гоже Великому тренеру какой-то Спартак тренировать. Оно должен Барселону, Манчестер или Милан тренировать. Спартак Станковичу вообще не интересен, не его уровень....

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    в чем его великость, как тренера? цыганщина! он даже не знает, серб он или итальянец! позорник

    21.10.2025

  • gan75

    Да, великого тренера не хватает. Но причём тут Станкович?...

    21.10.2025

  • DemolisherAjax

    Думаю Станкович ненадолго вернулся :)

    21.10.2025

  • руслан магомедов

    Все эти баркиунгальдыумпярылитвины, как не спроси эту блудню вопят что даянка-хряк "ВЯЛЯКИЙ трунери игрок мирового класса. А, что же вы так играете что вашего гандилу хотят погнать из чмартага.?????????

    21.10.2025

  • Jean4

    Скоро этого великого домой отправят.

    21.10.2025

  • Славомудр Приморский

    6.0 за сарказм. Оказывается, Барко и на язык остёр )

    21.10.2025

  • Степочкин

    Так у вас и Зарема была великая. Чего ж удивляться?! И Глушаков у вас великий с единственным чемпионством, провожали аки Черенкова. Только Черенков прощальный матч с Пармой играл, на то время одной из лучших команд Европы, неоднократным обладателем евротрофеев. Это уже хреновая тенденция пошла в клубе подрисовывать "красивое" ... На начальных этапах и Тедеско был великим и Абаскаль , помнится всем рты затыкали что это новые Моуринью, а мы типа завидуем)). Федотова берите пока свободен, контракт только грамотно с ним составьте. Вариантов с русскими не много.

    21.10.2025

  • azmiser

    "Великому клубу" - великого тренера. По сеньке и шапка.

    21.10.2025

  • инок

    А кто подскажет, когда Станкович стал великим тренером?

    21.10.2025

  • Георгий Спрыгин

    Вы, только, не забывайте, что южноамериканцы такими эпитетами шпарят каждый день по любому поводу.

    21.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Барко - мастер! Утритесь, "инсайдеры - говнометы"

    21.10.2025

  • -философ-

    Да уж...

    21.10.2025

  • Александр Солодовников

    Молодец не только хорошо прогнулся , а ещё и лизнул.....

    21.10.2025

