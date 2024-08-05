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Сегодня, 23:11

Барко — о связке с Угальде: «Нужно и дальше отдавать ему мячи, чтобы он превращал их в голы»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

«Очень важно побеждать в каждом матче. Нам удалось выиграть в трех последних. Надеемся так продолжить. Моя связка с Угальде? Он топовый, отличный игрок. Нужно и дальше отдавать ему мячи, чтобы он превращал их в голы. Мы с ним много общаемся на поле и за его пределами. Мне с ним комфортно», — сказал Барко.

«Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат», а самарцы сыграют дома против «Факела». Обе встречи пройдут 11 августа.

Манфред Угальде
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
0
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