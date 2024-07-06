Барко заработает в «Спартаке» 2,5 миллиона евро

Сегодня, 08:11
Как стало известно «СЭ», зарплата полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в «Спартаке» составит порядка 2,5 миллиона евро с учетом бонусов.
Ожидается, что 25-летний игрок подпишет с красно-белыми четырехлетний контракт с ближайшее время.
В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах. Контракт футболиста с аргентинским клубом действует до конца 2026 года.
Ранее сообщалось, что трансфер хавбека может обойтись «Спартаку» в 16 миллионов долларов.
По итогам минувшего сезона московский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.