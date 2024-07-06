Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:11

Барко заработает в «Спартаке» 2,5 миллиона евро

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Эсекьель Барко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», зарплата полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в «Спартаке» составит порядка 2,5 миллиона евро с учетом бонусов.

Ожидается, что 25-летний игрок подпишет с красно-белыми четырехлетний контракт с ближайшее время.

В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах. Контракт футболиста с аргентинским клубом действует до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что трансфер хавбека может обойтись «Спартаку» в 16 миллионов долларов.

По итогам минувшего сезона московский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
1
Обсудить
Читайте также
Пепе рыдал в объятиях Роналду после вылета в 1/4 финала Евро
СМИ: Демирал дисквалифицирован на два матча Евро за «волчий салют»
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
В Вилючинске обрушился фасад здания «Почты России»
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Спартак» подпишет Барко из «Ривер Плейта», Дзюба отказывает зарубежным клубам, «Зенит» выкупил Изидора
Нападающий «Зенита» Мантуан: «В будущем постараюсь так же точно бить пенальти»
Мантуан — о матче с «Тальересом»: «Хороший опыт для тех, кто не играл против аргентинских команд»
Четыре удаления и потасовка: итог товарищеского (!) матча «Зенита» и «Тальереса»
Гол Мантуана с пенальти принес «Зениту» победу над «Тальересом»
Футболист «Динамо» Лесовой ответил на вопрос о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Ташуев: «Пиняев похож на Ямаля. Сергею надо перейти в «Реал», чтобы оценить его уровень»