Барко заявил, что хочет играть в России только за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что не планирует когда-либо играть за другие российские клубы.

«Очень сложно представить, что в России я буду где-то, кроме «Спартака». Моя семья рада быть здесь, мне тоже все нравится», — сказал Барко Sport24.

Аргентинец выступает за красно-белых с минувшего лета. В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 7 голов и 6 результативных передач за команду во всех турнирах.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.