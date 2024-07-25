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Сегодня, 16:24

Барко: «Очень рад быть в таком великом клубе, хочу играть за «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал переход в московский клуб.

«Привет всем. Я очень рад быть в таком великом клубе, как «Спартак». Я хочу играть за «Спартак», — сказал Барко.

25 июля «Спартак» объявил о переходе Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Соглашение с 25-летним аргентинцем рассчитано на три года.

С января нынешнего года Барко выступал за «Ривер Плейт». В прошлом сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за аргентинский клуб.

ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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