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Сегодня, 14:03

Барков не уверен, что переход в Азию поможет развитию российских клубов

Виктория Кравченко
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Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков рассказал, что думает о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Не могу точно сказать, станет ли для нас это положительным шагом. Я бы рассматривал такой вариант, если бы нам точно сказали, что лет на 10 нас не допустят к турнирам в Европе. Но в другом случае не уверен, что это поможет развитию наших клубов, которые еще недавно играли с «Челси» и «Ювентусом» и боролись за самые высокие места. 100 процентов, что после игр с европейскими топами случится культурный шок», — цитирует Бракова Metaratings.ru.

В конце декабря РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам. В случае неудачных переговоров, Россия может рассмотреть вариант с переходом в АФК.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/barkov-ne-uveren-chto-perekhod-v-aziyu-pomozhet-razvitiyu-nashikh-klubov-tam-u-nashikh-topov-sluchitsya-kulturnyi-shok-222073/
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