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Сегодня, 15:37

Барков рассказал, как проходит подготовка «Балтики» к предстоящему сезону РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков рассказал, как проходит подготовка к предстоящему сезону РПЛ и как Калининград ждет возвращения большого футбола в город.

«Чувствуется поддержка болельщиков перед сезоном. Все ребята переживают и хотят как можно больше радовать болельщиков, потому что они ждали выхода в РПЛ давно. Нам хочется как можно быстрее начать играть в Калининграде. У нас сейчас много игр на выезде, а наши болельщики нас ждут. Очень хочется верить, что мы будем собирать такие же аншлаги, как «Факел», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» сыграет против «Сочи». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/barkov-khochetsya-verit-chto-baltika-v-rpl-budet-sobirat-takie-zhe-anshlagi-kak-fakel-264264/
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