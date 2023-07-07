Барков рассказал, как проходит подготовка «Балтики» к предстоящему сезону РПЛ

Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков рассказал, как проходит подготовка к предстоящему сезону РПЛ и как Калининград ждет возвращения большого футбола в город.

«Чувствуется поддержка болельщиков перед сезоном. Все ребята переживают и хотят как можно больше радовать болельщиков, потому что они ждали выхода в РПЛ давно. Нам хочется как можно быстрее начать играть в Калининграде. У нас сейчас много игр на выезде, а наши болельщики нас ждут. Очень хочется верить, что мы будем собирать такие же аншлаги, как «Факел», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» сыграет против «Сочи». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.