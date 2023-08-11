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Сегодня, 09:24

Барков уверен, что «Балтика» будет близка к топ-10 по итогам нынешнего сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков после гостевой победы во 2-м туре группы C в FONBET Кубке России над «Ахматом» (2:0) оценил старт команды в этом сезоне.

«Для нас сейчас каждая игра — это шаг вперед. С каждым матчем «Балтика» играет лучше и увереннее. Я думаю, что скоро будет еще лучше. Главное — продолжать работу на максимуме. В целом мы сейчас не делим Кубок и чемпионат, потому что только вошли в эту лигу, и для нас каждая игра — это финал. Поэтому настрой на кубок и чемпионат одинаковый. Для меня сейчас голы в кубке такие же равноценные, как и в РПЛ. Я буду продолжать тренироваться и ждать своего шанса, верю, что он обязательно еще будет. Мы будем рядом с десяткой, это 100%. У нас невероятно крутая команда, отличный коллектив, где каждый борется друг за друга в любой момент. Это дорогого стоит, и я уверен, что мы будем выше и выше с каждым матчем. Все ребята уверены в себе и знают, что мы можем играть на этом уровне. Работа, которую команда проводит на тренировках, является этому подтверждением. Но нам еще предстоит многое доказать, в том числе и нашим болельщикам. Коллектив, желание и самоотдача — вот основа нашей команды», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.

После трех туров «Балтика» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. Лидирует — «Спартак» (девять очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-baltiki-barkov-my-budem-v-tablice-rpl-ryadom-s-desyatkoi-eto-100-273205/
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