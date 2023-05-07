Барриос, Ерохин, Кержаков и Кузяев выиграли пятый чемпионат подряд

После победы над «Спартаком» (3:2) пятые в карьере титулы чемпиона России завоевали пять футболистов «Зенита».

Но если Вячеслав Караваев выступал за золотой ЦСКА-2013/14, то Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Михаил Кержаков и Далер Кузяев все свои медали взяли в составе команды из Санкт-Петербурга.

По числу побед подряд зенитовская четверка сравнялась со спартаковцами Андреем Тихоновым и Робсоном. Дольше не опускались ниже первого места Дмитрий Ананко, Егор Титов, Александр Филимонов и Александр Ширко — шесть лет.

Все футболисты, которые выигрывали чемпионат России пять и более раз подряд