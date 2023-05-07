Барриос, Ерохин, Кержаков и Кузяев выиграли пятый чемпионат подряд

Сегодня, 21:49
После победы над «Спартаком» (3:2) пятые в карьере титулы чемпиона России завоевали пять футболистов «Зенита».
Но если Вячеслав Караваев выступал за золотой ЦСКА-2013/14, то Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Михаил Кержаков и Далер Кузяев все свои медали взяли в составе команды из Санкт-Петербурга.
По числу побед подряд зенитовская четверка сравнялась со спартаковцами Андреем Тихоновым и Робсоном. Дольше не опускались ниже первого места Дмитрий Ананко, Егор Титов, Александр Филимонов и Александр Ширко — шесть лет.
Все футболисты, которые выигрывали чемпионат России пять и более раз подряд
|
Игрок
|
Команда
|
Чемпионства
|
Чемпионства подряд (сезоны)
|
Дмитрий Ананко
|
Спартак
|
9
|
6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
|
Егор Титов
|
Спартак
|
6
|
6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
|
Александр Филимонов
|
Спартак
|
6
|
6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
|
Александр Ширко
|
Спартак
|
6
|
6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
8
|
5 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000)
|
Робсон
|
Спартак
|
5
|
5 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
|
Вильмар Барриос
|
Зенит
|
5
|
5 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)
|
Александр Ерохин
|
Зенит
|
5
|
5 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)
|
Михаил Кержаков
|
Зенит
|
5
|
5 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)
|
Далер Кузяев
|
Зенит
|
5
|
5 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)