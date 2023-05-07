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Сегодня, 21:49

Барриос, Ерохин, Кержаков и Кузяев выиграли пятый чемпионат подряд

Кирилл Бурдаков
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После победы над «Спартаком» (3:2) пятые в карьере титулы чемпиона России завоевали пять футболистов «Зенита».

Но если Вячеслав Караваев выступал за золотой ЦСКА-2013/14, то Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Михаил Кержаков и Далер Кузяев все свои медали взяли в составе команды из Санкт-Петербурга.

По числу побед подряд зенитовская четверка сравнялась со спартаковцами Андреем Тихоновым и Робсоном. Дольше не опускались ниже первого места Дмитрий Ананко, Егор Титов, Александр Филимонов и Александр Ширко — шесть лет.

Все футболисты, которые выигрывали чемпионат России пять и более раз подряд

Игрок

Команда

Чемпионства

Чемпионства подряд (сезоны)

Дмитрий Ананко

Спартак

9

6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Егор Титов

Спартак

6

6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Александр Филимонов

Спартак

6

6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Александр Ширко

Спартак

6

6 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Андрей Тихонов

Спартак

8

5 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000)

Робсон

Спартак

5

5 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Вильмар Барриос

Зенит

5

5 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)

Александр Ерохин

Зенит

5

5 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)

Михаил Кержаков

Зенит

5

5 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)

Далер Кузяев

Зенит

5

5 (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)
Александр Ерохин
Вильмар Барриос
Вячеслав Караваев
Далер Кузяев
Михаил Кержаков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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