Барриос назвал причину того, почему продлил контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, почему решил остаться в петербургском клубе. Он признался, что разные команды интересовались им.

«Действительно, были разговоры об интересе со стороны разных команд, но я все время был абсолютно спокоен, потому что знал, что все будет так, как угодно Богу. У меня прекрасные отношения с «Зенитом», моим приоритетом всегда было остаться здесь. Я счастлив, что все так сложилось, потому что это именно то, чего мы с семьей и желали. Теперь хочется с новыми силами взяться за работу, чтобы на каждой тренировке и в каждом матче отдавать клубу все, на что я способен. Так что с Богом и вперед, к новым победам!» — сказал Барриос.

Новое соглашение 29-летнего колумбийца рассчитано до конца сезона-2026/27. Он продлил свой контракт 31 августа.