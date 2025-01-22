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Сегодня, 08:30

Барриос останется в «Зените» на следующий сезон

Микеле Антонов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста в клубе.

«Останется ли Барриос в клубе на следующий сезон? Да», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее «Зенит» объявил об уходе нападающего Артура в «Ботафого», а также полузащитника Вендела в бразильский клуб по окончании сезона-2024/25 в РПЛ.

Вечером 21 января бразильский журналист Жорже Никола сообщил, что Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде».

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, став 6-кратным чемпионом России в составе петербургского клуба. Контракт 31-летнего колумбийца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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