Барриос: «Победа над «Спартаком» всегда прибавляет «Зениту» мотивации»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

«Я очень счастлив. Это была победа, которую мы должны были одержать, с большим соперником, на его поле, чтобы продолжить борьбу за первое место. Победа над «Спартаком» всегда прибавляет нам больше мотивации. Сейчас важно насладиться этим моментом, а затем думать о следующем матче», — цитирует Барриоса Metaratings.ru.

Также он оценил результаты петербургской команды на старте сезона.

«Это футбол. Я бы не хотел, чтобы мы начали сезон таким образом, проиграв первый домашний матч. Но ничего, мы приехали в Москву, чтобы выиграть, и добились этой цели. Мы прикладываем все усилия, чтобы забраться на первое место», — добавил футболист.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала». Матч пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.