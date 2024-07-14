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Сегодня, 13:15

Барриос — о победе «Зенита» в Суперкубке: «Путь к трем трофеям — повторению успеха прошлого сезона — начался в этот день!»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился эмоциями от победы в OLIMPBET Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2). Он признался, что очень устал, отметив тяжелый климат города.

«Я очень счастлив, потому что мы выполнили задачу — начали сезон с победы, завоевали Суперкубок. Путь к трем трофеям — повторению успеха прошлого сезона — начался в этот день! Было важно стартовать именно так. Сейчас время для небольшого празднования, а затем надо уже готовиться к первой игре в чемпионате России», — цитирует Барриоса пресс-служба команды.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Сезон-2024/24 РПЛ «Зенит» начнет 20 июля матчем с «Крыльями Советов».

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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