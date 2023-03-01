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Барриос предположил, что нужно Кассьерре для повышения результативности

Гоша Чернов
Корреспондент
Матео Кассьерра.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением об игре своего одноклубника и соотечественника Матео Кассьерры.

— Ты часто общаешься со своим земляком Матео Кассьеррой. Как ты помогал ему в адаптации?

— Не только я помогал ему. Мне вообще кажется, что сейчас легионеру куда проще приходить в «Зенит», чем несколько лет назад. У нас много бразильцев, половина из которых говорит по-испански, а в тренерском штабе работают полиглоты. Я изначально старался сделать все, чтобы его адаптация к Санкт-Петербургу и «Зениту» прошли максимально легко. Надеюсь, мне это удалось.

— Как ты думаешь, почему в «Сочи» он стал вторым бомбардиром РПЛ, а за «Зенит» в лиге пока ни разу не забил?

— Мне кажется, что Матео нужно еще немного времени. Ему надо поверить в себя, чтобы выстрелить так же ярко, как в «Сочи». Я вижу, насколько он требователен к самому себе, и это очень хорошо. Уверен, что он на правильном пути. Я надеюсь, что после насыщенных сборов он сумеет себя проявить и будет много забивать. Матео — очень талантливый игрок. Надеюсь, его требовательность к себе будет вознаграждена голами.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. Он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Вильмар Барриос. «Угрозы от болельщиков «Спартака»? Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому значения». Барриос — о чемпионской гонке и собственном футбольном клубе

Вильмар Барриос
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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