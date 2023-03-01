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Барриос о том, что Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ: «Рад за ребят. Наверное, у них есть какая-то мотивация»

Гоша Чернов
Корреспондент
Малком (справа) и Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к тому, что его бразильские одноклубники Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ.

— Ты слышал о том, что российский футбол может переехать в Азию? Многие российские футболисты считают, что нужно хоть где-то играть. Как легионер, что ты думаешь об этом? Имеет ли для тебя значение, где играет «Зенит» — в Лиге чемпионов Азии или в Лиге чемпионов УЕФА?

— Для меня имеет значение только Лига чемпионов УЕФА. Это турнир, играть в котором стремятся все футболисты. Я что-то слышал про планы о переезде, но мне кажется, будет много сложностей, связанных с длинными перелетами и не только. Конечно, я надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки. Особенно обидно, что по спортивному принципу мы заслуживали играть в Лиге чемпионов в этом сезоне, но, к сожалению, несправедливо лишены этого права. Верю, что в ближайшее время ситуация с еврокубками поменяется.

— Ты в России уже четыре года. Через год ты сможешь претендовать на российское гражданство. Малком и Клаудиньо его уже получили. У тебя не возникали мысли тоже сделать его?

— Я не обсуждал с ними это. Как-то я ради интереса изучал, сколько нужно времени пробыть в стране, чтобы претендовать на гражданство, но никогда эти вопросы не переходили в какие-то действия, это было не всерьез. Но за ребят я рад — наверное, у них есть какая-то мотивация делать паспорта.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.

Вильмар Барриос. «Угрозы от болельщиков «Спартака»? Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому значения». Барриос — о чемпионской гонке и собственном футбольном клубе

Вильмар Барриос
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
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