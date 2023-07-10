Барриос — о будущем: «Я остаюсь в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в разговоре с «СЭ» заверил, что останется в клубе на следующий сезон.

«Да, я остаюсь в «Зените» на следующий сезон», — сказал Барриос «СЭ».

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 29-летнего колумбийца рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/23 Барриос сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Летом «Зенит» покинул полузащитник Далер Кузяев. Ранее сообщалось, что он хочет продолжить карьеру в Европе. 1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб разрешил полузащитнику Венделу искать новый клуб. Сообщалось, что одним из претендентов на хавбека является «Коринтианс».