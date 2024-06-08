Барриос: «Мое будущее — в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился с «СЭ» мнением о своем будущем.

«Мое будущее — в «Зените». Планирую наслаждаться двумя последними достижениями — победой в Кубке и в чемпионате. Дома буду наслаждаться и отдыхать», — сказал Барриос «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв в Суперкубок России, золотые медали РПЛ и Кубок страны.

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В сезоне-2023/24 30-летний колумбиец сделал 2 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.