0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Вильмар Барриос: «Хочу вписать свое имя в историю «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» рассказал о цели выиграть десятое чемпионство для клуба.

— Многие легионеры уехали из РПЛ после отстранения от еврокубков, но ты остался, хотя востребован в Европе. Чем «Зенит» лучше европейских клубов?

— Я продлил контракт с «Зенитом», потому что хотел отблагодарить клуб за все то хорошее, что он сделал для меня и моей семьи. Я очень хочу вписать свое имя в историю клуба и стать одним из тех, кто поможет «Зениту» завоевать вторую звезду. Моя личная цель совпадает с командной.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками.

Вильмар Барриос. «Угрозы от болельщиков «Спартака»? Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому значения». Барриос — о чемпионской гонке и собственном футбольном клубе

Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Дзюба о переходе в «Локомотив»: «Я очень рад. Это интересный вызов»
Дмитрий Тарасов: «В чем секрет «Зенита»? Не жалеют денег на качественных игроков»
Дмитрий Тарасов: «Если «Локомотив» вылетит, то пригласим клуб в медиалигу»
Тарасов о дебюте Дзюбы за «Локомотив»: «Он сразу активно влился, сто процентов поможет клубу в этом сезоне»
Тарасов: «Вторая игра между «Спартаком» и «Локомотивом» была интересная, эмоциональная»
Вильмар Барриос: «Матчи со «Спартаком» — не на жизнь, а на смерть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дивеев рассказал, что отличает Федотова от других тренеров ЦСКА

Тарасов о дебюте Дзюбы за «Локомотив»: «Он сразу активно влился, сто процентов поможет клубу в этом сезоне»