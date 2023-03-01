Вильмар Барриос: «Хочу вписать свое имя в историю «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» рассказал о цели выиграть десятое чемпионство для клуба.

— Многие легионеры уехали из РПЛ после отстранения от еврокубков, но ты остался, хотя востребован в Европе. Чем «Зенит» лучше европейских клубов?

— Я продлил контракт с «Зенитом», потому что хотел отблагодарить клуб за все то хорошее, что он сделал для меня и моей семьи. Я очень хочу вписать свое имя в историю клуба и стать одним из тех, кто поможет «Зениту» завоевать вторую звезду. Моя личная цель совпадает с командной.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками.