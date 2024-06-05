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Сегодня, 12:45

Барриос заявил, что наслаждается жизнью в России

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос заявил, что вместе с семьей наслаждается жизнью в Санкт-Петербурге и уже думал о российском паспорте.

«Санкт-Петербург — великолепный город, Россия — чудесная страна, мы вместе с семьей счастливы и наслаждаемся жизнью здесь. Думал ли о получении гражданства России? Как вариант, но сейчас мы просто радуемся победе в Кубке России», — приводит слова Барриоса ТАСС.

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 39 матчей в разных турнирах, отдав 2 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» он шесть раз выиграл чемпионат России, дважды стал обладателем кубка, трижды — суперкубка страны.

Источник: ТАСС
Вильмар Барриос
РПЛ
ФК Зенит
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