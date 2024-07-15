«Барселона» проявляет интерес к Венделу

Как стало известно «СЭ», «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу.

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец может перейти в «Галатасарай», но питерцев не устраивает предложение турецкого клуба.

Контракт хавбека с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-203/24 он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля бразилец отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.