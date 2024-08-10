Башич: «Думал, что Слишкович останется в «Спартаке»

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, что хотел бы возвращения своего соотечественника и экс-тренера «Спартака» Владимира Слишковича в РПЛ.

«В последний раз виделись со Слишковичем в последнем туре прошлого сезона. Честно говоря, думал, что он останется в «Спартаке», но, видимо, что-то не сложилось. Конечно, хотелось, чтобы Владимир снова работал в чемпионате России. Все знают, что он хороший человек и хороший тренер», — цитирует Башича Legalbet.

Ранее Слишкович заявил «СЭ», что может продолжить карьеру в России. 41-летний специалист в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.