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Сегодня, 18:35

Башич: «Думал, что Слишкович останется в «Спартаке»

Алина Савинова
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Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, что хотел бы возвращения своего соотечественника и экс-тренера «Спартака» Владимира Слишковича в РПЛ.

«В последний раз виделись со Слишковичем в последнем туре прошлого сезона. Честно говоря, думал, что он останется в «Спартаке», но, видимо, что-то не сложилось. Конечно, хотелось, чтобы Владимир снова работал в чемпионате России. Все знают, что он хороший человек и хороший тренер», — цитирует Башича Legalbet.

Ранее Слишкович заявил «СЭ», что может продолжить карьеру в России. 41-летний специалист в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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