Башич: «Пьянич будет сильнее всех бразильцев «Зенита», когда наберет форму»

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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич прокомментировал переход полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Когда Пьянич наберет свою форму, он будет сильнее всех бразильцев «Зенита». Он эту форму наберет, ему нужно время — я в этом уверен. Он будет лучшим игроком чемпионата России. В каждой своей команде он был лучшим», — приводит слова Башича «РБ Спорт».
26 сентября 34-летний босниец перешел в ЦСКА на правах свободного агента. 1 октября Пьянич дебютировал за клуб в матче FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0).