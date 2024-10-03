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Башич: «Пьянич будет сильнее всех бразильцев «Зенита», когда наберет форму»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич прокомментировал переход полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Когда Пьянич наберет свою форму, он будет сильнее всех бразильцев «Зенита». Он эту форму наберет, ему нужно время — я в этом уверен. Он будет лучшим игроком чемпионата России. В каждой своей команде он был лучшим», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

26 сентября 34-летний босниец перешел в ЦСКА на правах свободного агента. 1 октября Пьянич дебютировал за клуб в матче FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0).

Источник: РБ Спорт
Миралем Пьянич
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)

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