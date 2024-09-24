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Сегодня, 14:52

Башич о возможном переходе Пьянича в ЦСКА: «Он может отдать голевую передачу из любой точки поля»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич оценил возможный трансфер бывшего игрока «Барселоны» и «Ювентуса» Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Конечно, хотелось бы видеть Пьянича в РПЛ. Это футболист, который может отдать голевую передачу из любой точки поля. Думаю, ЦСКА не ошибется, если выберет Пьянича, Миралем — сильный игрок», — цитирует Башича «РБ Спорт».

Пьянич с 2022 года выступал за «Шарджу» из ОАЭ. Всего на счету 34-летнего футболиста 61 матч за клуб, в которых он отметился 5 голами и 16 результативными передачами. Сейчас он является свободным агентом

Источник: «РБ Спорт»
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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