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Сегодня, 15:10

Башич: «Возможно, останусь в России до конца карьеры, я здесь кайфую»

Алина Савинова
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Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что может провести всю карьеру в РПЛ.

«У меня разные мечты, но вообще в России я себя чувствую отлично. Здесь великолепные поля, новые стадионы. Я помню, какие плохие поля и арены в Боснии и реально кайфую в России. Здесь, выходя на газон, чувствуешь, что ты футболист. Возможно, я останусь в России до конца карьеры, не стал бы этого исключать. Жизнь покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Башича.

Башич выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 12 матчей в РПЛ и отметился одним голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-bashich-vozmozhno-ostanus-v-rossii-do-kontsa-kar-ery-ya-zdes-kajfuyu/
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