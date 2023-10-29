Башич: «Возможно, останусь в России до конца карьеры, я здесь кайфую»

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что может провести всю карьеру в РПЛ.

«У меня разные мечты, но вообще в России я себя чувствую отлично. Здесь великолепные поля, новые стадионы. Я помню, какие плохие поля и арены в Боснии и реально кайфую в России. Здесь, выходя на газон, чувствуешь, что ты футболист. Возможно, я останусь в России до конца карьеры, не стал бы этого исключать. Жизнь покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Башича.

Башич выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 12 матчей в РПЛ и отметился одним голом.