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Сегодня, 13:13

Башич заявил, что не сомневается в чемпионстве «Зенита»

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Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о возможном победителе чемпионата РПЛ-2023/24.

«Думаю, «Зенит» снова станет чемпионом России. «Краснодар» хорош и идет первым, но в итоге все равно победит «Зенит». У них лучшая команда в стране, тут все очевидно», — приводит слова 21-летнего Башича «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 босниец провел 15 матчей за «Оренбург», забил 1 гол.

«Зенит» с 2018 по 2023 годы пять раз подряд становился чемпионом России. В данный момент занимает второе место в чемпионате РПЛ-2023/24.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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