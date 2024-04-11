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Сегодня, 09:13

Баста — о возможном приглашении Акинфеева в медиалигу: «Он навряд ли согласится»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный певец и президент «СКА Ростов» Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос «СЭ» о возможном приглашении в команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Общаюсь с Игорем Акинфеевым, знаком с ним. Считаю его одним из величайших вратарей русской футбольной школы. Буду его уговаривать после профессиональной карьеры сыграть в медиалиге? Нет. Игорь — это фигура, он идол. Если только сам решит. Но, насколько я понимаю его, он навряд ли согласится, потому что Игорь наигрался за всю свою жизнь», — сказал Баста «СЭ».

Акинфеев в этом сезоне провел за ЦСКА 21 матч, 7 из них провел на ноль.

19 апреля стартует пятый сезон медиалиги.

Игорь Акинфеев
Футбол
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