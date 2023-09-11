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РПЛ

Сегодня, 11:17

Батак похвалил «Краснодар» за грамотный выбор тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» Радослав Батак высказался о сербских тренерах в российском футболе.

«Миодраг доказал, что он большой тренер, работая в клубах из России, Сербии и Черногории. Божович может критиковать, кого хочет. Он имеет на это полное право. Что в Сербии думают о Марко Николиче? Хорошо знаю Марко. Талантливый тренер. Он сейчас возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. «Локомотив» хорошо играл под его руководством, удивлял в Лиге чемпионов против «Атлетико» и «Баварии». Что могу сказать про Ивича? Мы с Ивичем оба 1977 года рождения и еще на юношеском уровне много играли друг против друга. У него успешная карьера, он получил шанс проявить себя в Греции, поработал в Англии. Могу похвалить «Краснодар» за грамотный выбор тренера», — приводит слова Батака Metaratings.ru.

46-летний Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. 10 сентября серб был признан тренером июля-августа в чемпионате России.

«Краснодар» после 7 туров РПЛ идет на первом месте турнирной таблице, набрав 17 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-zashitnik-dinamo-batak-mogu-pokhvalit-krasnodar-za-gramotnyi-vybor-trenera-283160/
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
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