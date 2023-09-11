Батак похвалил «Краснодар» за грамотный выбор тренера

Экс-защитник «Динамо» Радослав Батак высказался о сербских тренерах в российском футболе.

«Миодраг доказал, что он большой тренер, работая в клубах из России, Сербии и Черногории. Божович может критиковать, кого хочет. Он имеет на это полное право. Что в Сербии думают о Марко Николиче? Хорошо знаю Марко. Талантливый тренер. Он сейчас возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. «Локомотив» хорошо играл под его руководством, удивлял в Лиге чемпионов против «Атлетико» и «Баварии». Что могу сказать про Ивича? Мы с Ивичем оба 1977 года рождения и еще на юношеском уровне много играли друг против друга. У него успешная карьера, он получил шанс проявить себя в Греции, поработал в Англии. Могу похвалить «Краснодар» за грамотный выбор тренера», — приводит слова Батака Metaratings.ru.

46-летний Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. 10 сентября серб был признан тренером июля-августа в чемпионате России.

«Краснодар» после 7 туров РПЛ идет на первом месте турнирной таблице, набрав 17 очков.