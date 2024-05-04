Батак сообщил о переговорах с клубами РПЛ

Сербский тренер Радослав Батак рассказал «СЭ» о возможном продолжении карьеры в России.

— У меня были переговоры с некоторыми командами. Жду серьезный клуб, где мы сможем найти взаимопонимание. Был бы рад. Русские и сербы братья! В России мне нравилось, когда я играл за «Динамо». Футбол оставил у меня положительное впечатление.

— Переговоры были с командами из РПЛ?

— Да.

— Сейчас «Спартак» ищет тренера...

— Да, но моя команда — «Динамо». Болею за них и за «Войводину» в Сербии. Знаю, что соперничество между «Спартаком» и «Динамо» самое распространенное в России. Так что немножко сложно.

46-летний Батак возглавлял сербские «Войводину», «Раднички», «Нови-Пазар», а также таиландские «Краби» и «Бурирам Юнайтед Б».

В России тренер известен по выступлениям за московское «Динамо».