Батак сообщил о переговорах с клубами РПЛ

Сегодня, 13:30
Сербский тренер Радослав Батак рассказал «СЭ» о возможном продолжении карьеры в России.
— У меня были переговоры с некоторыми командами. Жду серьезный клуб, где мы сможем найти взаимопонимание. Был бы рад. Русские и сербы братья! В России мне нравилось, когда я играл за «Динамо». Футбол оставил у меня положительное впечатление.
— Переговоры были с командами из РПЛ?
— Да.
— Сейчас «Спартак» ищет тренера...
— Да, но моя команда — «Динамо». Болею за них и за «Войводину» в Сербии. Знаю, что соперничество между «Спартаком» и «Динамо» самое распространенное в России. Так что немножко сложно.
46-летний Батак возглавлял сербские «Войводину», «Раднички», «Нови-Пазар», а также таиландские «Краби» и «Бурирам Юнайтед Б».
В России тренер известен по выступлениям за московское «Динамо».