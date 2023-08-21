Батчи опроверг слухи о своем переходе в «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нему.

«Интерес «Спартака»? Я ничего не знаю об этом. Сейчас я на сто процентов сфокусирован на «Краснодаре». Этот сезон я закончу здесь. Никуда не хочу переходить», — приводит слова Батчи «РБ Спорт».

25-летний португалец присоединился к «Краснодару» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 6 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.