Батчи подтвердил, что «Краснодар» предложил ему новый контракт

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи рассказал, что ведет переговоры с командой о новом контракте.

«Да, действительно клуб предложил мне новый контракт. Сейчас ведем переговоры. Увидите ли вы меня весной в «Краснодаре»? Да», — приводит «РБ Спорт» слова Батчи.

Батчи перешел в «Краснодар» в 2022 году. Его текущее соглашение с «быками» рассчитано до 30 июня 2025 года. В этом сезоне 25-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

«Краснодар» завершил первую часть сезона лидером турнирной таблицы. Команда набрала 38 очков за 18 туров чемпионата России.