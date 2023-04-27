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Батчи прокомментировал поражения «Краснодара» от «Локомотива» и «Спартака»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи прокомментировал поражение команды в матчах с «Локомотивом» (2:3) и «Спартаком» (3:4). В этих встречах команда вела два мяча по ходу игры.

«Дело даже не в московских клубах — ни в «Спартаке» и «Локомотиве». Все дело в самих нас, и это не невезение. «Краснодар» должен только улучшать свою игру и учиться на своих ошибках. Даже после таких матчей мы должны собраться и идти дальше», — цитирует Батчи Sport24.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-27-eto-ne-nevezeniye-vse-delo-v-samikh-nas-batchi-o-porazheniyakh-krasnodara-ot-lokomotiva-i-spartaka
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Жуан Батчи
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