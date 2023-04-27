Батчи прокомментировал поражения «Краснодара» от «Локомотива» и «Спартака»

Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи прокомментировал поражение команды в матчах с «Локомотивом» (2:3) и «Спартаком» (3:4). В этих встречах команда вела два мяча по ходу игры.

«Дело даже не в московских клубах — ни в «Спартаке» и «Локомотиве». Все дело в самих нас, и это не невезение. «Краснодар» должен только улучшать свою игру и учиться на своих ошибках. Даже после таких матчей мы должны собраться и идти дальше», — цитирует Батчи Sport24.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.