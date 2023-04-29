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Сегодня, 11:59

Батчи высказался о возможности получения гражданства России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ангольский нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался о возможности получения гражданства России.

«Не думаю об этом сейчас, ха-ха! Но в будущем — посмотрим», — приводит слова Батчи Sport24.

В феврале паспорт РФ получили бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо. Кроме того, заинтересованность в оформлении российского гражданства выразили несколько легионеров других клубов РПЛ.

Батчи перешел в «Краснодар» из «Шавиша» в сентябре прошлого года за 1,5 миллиона евро. В сезоне-2022/23 футболист провел за «быков» 13 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-forvard-krasnodara-batchi-rossiyskoye-grazhdanstvo-ne-dumayu-ob-etom-seychas-no-v-budushchem-posmotrim
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