Батчи высказался о возможности получения гражданства России

Ангольский нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался о возможности получения гражданства России.

«Не думаю об этом сейчас, ха-ха! Но в будущем — посмотрим», — приводит слова Батчи Sport24.

В феврале паспорт РФ получили бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо. Кроме того, заинтересованность в оформлении российского гражданства выразили несколько легионеров других клубов РПЛ.

Батчи перешел в «Краснодар» из «Шавиша» в сентябре прошлого года за 1,5 миллиона евро. В сезоне-2022/23 футболист провел за «быков» 13 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.