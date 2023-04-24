Батчи заявил, что игроки «Краснодара» разочарованны результатом в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи подвел итоги матча со «Спартаком» (3:4) в рамках 24-го тура РПЛ.

«Команда сыграла хорошо. Мы сделали хорошую работу. Иногда не получается контролировать то, что происходит в матче. Мы разочарованы результатом, но сыграли хорошо. Когда я бежал с игроком защиты «Спартака», я увидел большое количество пространства, появился шанс забить гол. В итоге Джон Кордоба открыл для меня пространство, и я забил. Откуда такая скорость? Это мой ритм. Особо не тренирую его. У меня достаточно большая скорость. Это моя характеристика, и я ее использую как только могу», — приводит слова Батчи «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.