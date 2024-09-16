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Сегодня, 12:36

Батчи заявил, что «Краснодару» пока рано говорить о борьбе за чемпионство в РПЛ

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Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи считает, что «быкам» рано думать о борьбе за чемпионство в РПЛ.

— У «Краснодара» пять побед подряд, что это значит? Вы идете к чемпионству?

— Нет, конечно, сейчас рано об этом говорить. Чемпионат достаточно длинный, поэтому нам надо продолжать то, что мы начали. Сейчас будет игра в среду, и у нас единственная цель — победить в этом состязании, поэтому только в этом русле продолжаем мыслить, — сказал Батчи «РБ Спорт».

«Краснодар» по итогам восьми туров чемпионата набрал 18 очков. Сейчас команда располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Жуан Батчи

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