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Сегодня, 13:39

Батраков и Гладышев вошли в список претендентов на премию «Первая пятерка»

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Стали известны претенденты на ежегодную премию «Первая пятерка». Ее вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым игрокам года в РПЛ.

На награду были номинированы Алексей Батраков («Локомотив»), Ярослав Гладышев («Динамо» Москва), Данила Козлов («Краснодар»), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Локомотив») и Владислав Шитов («Крылья Советов»).

В список номинантов могут попасть только футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своей команды в РПЛ.

Победителем премии «Первая пятерка» в 2023 году стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Источник: ДФЛ
Алексей Батраков
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