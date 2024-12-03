Батраков и Гладышев вошли в список претендентов на премию «Первая пятерка»

Стали известны претенденты на ежегодную премию «Первая пятерка». Ее вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшим молодым игрокам года в РПЛ.

На награду были номинированы Алексей Батраков («Локомотив»), Ярослав Гладышев («Динамо» Москва), Данила Козлов («Краснодар»), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Локомотив») и Владислав Шитов («Крылья Советов»).

В список номинантов могут попасть только футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своей команды в РПЛ.

Победителем премии «Первая пятерка» в 2023 году стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.