Батраков назвал дебют за «Локомотив» самым запоминающимся моментом в 2024 году

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал дебют за московский клуб самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году.

«Для меня самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году был дебют за «Локомотив». Конечно, помню тот матч, как будто это было вчера, вышел на замену при счету 0:1, очень хотелось дебютировать, это произошло в таком важном матче. Ожидания от 2025 года — расти, прогрессировать и что-то завоевать», — сказал Батраков ТАСС.

31 марта 2024 года в матче РПЛ против «Краснодара», который завершился ничьей 1:1, состоялся дебют Батракова за «Локомотив».

19-летний полузащитник является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне Батраков забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач в 23 матчах команды во всех турнирах.