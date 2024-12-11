Батраков признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал победителем премии «Первая пятерка» как лучший молодой игрок РПЛ в 2024 году.

Награду вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова. Среди 105 экспертов Батракова назвали лучшим молодым футболистом 98 человек. 19-летний россиянин набрал 518 баллов. Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 баллов), на третьей строчке — защитник «Рубина» Илья Рожков (166 баллов).

Лучшей молодой футболисткой стала форвард «Чертаново» Яна Свистунова.

В сезоне-2024/25 Батраков провел 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. В 2023 году лучшим молодым игроком РПЛ был признан форвард «Динамо» Константин Тюкавин.